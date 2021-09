Subtenente PM Paulo Roberto de Souza Santos foi mais uma vítima da Covid-19. - Foto: divulgação

Publicado 01/09/2021 16:55

ITAPERUNA - O 29º Batalhão de Polícia Militar, situado em Itaperuna, no Noroeste Fluminense lamentou em suas redes sociais a morte do subtenente PM Paulo Roberto de Souza Santos, mais uma vítima da Covid-19.

“É com profundo pesar que informamos o falecimento de nosso irmão Sub Tenente Paulo Roberto de Souza Santos, vítima da Covid-19. Que Deus o tenha no Reino da Glória e conforte todos os amigos e familiares”, expressa a corporação.



Dados do boletim epidemiológico de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, apontam que desde o início da pandemia, de 11 de março de 2020 até o dia 31 de agosto, foram 40.356 infectados pela Covid-19 no município. O levantamento contabiliza também 63 novos casos e 63 novos testes realizados. Em relação aos pacientes recuperados são 39.902 lutas vencidas; já 328 pessoas morreram em decorrência de complicações do "novo coronavírus".



O vacinômetro registra 76.138 vacinas aplicadas – entre primeira e segunda doses até o dia 27 de agosto.