Motorista que passou pelo local momentos após o acidente fez um registro e imagem foi compartilhada nas redes sociais. - Foto: reprodução internet

Publicado 01/09/2021 16:19 | Atualizado 01/09/2021 16:22

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - Um carro capotou no começo da tarde desta quarta-feira (01/09), na RJ-186, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. O acidente aconteceu no trecho entre Pádua e Pirapetinga, próximo ao trecho conhecido como Café Garoto. Um motorista que passou pelo local momentos após o acidente fez um registro e a imagem foi compartilhada nas redes sociais. De acordo com populares não houve vítimas. A assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros informou que não há registro de atendimento por parte do Destacamento 2/21 de Pádua em relação ao fato.