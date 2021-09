O caso foi registrado na 137 DP. - Foto: Divulgação

Publicado 01/09/2021 15:44

MIRACEMA - Uma pistola de Airsoft e uma rádio transmissor foram apreendidos no km 248, RJ-116, em Miracema, no Noroeste. Policiais do 36° BPM (Santo Antônio de Pádua) em patrulhamento pela localidade de Venda das Flores abordaram veículo Golf. Um homem de 30 anos foi detido com uma pistola de Airsoft Cybergun, modelo Taurus 24/7 9mm, com nota fiscal, porém sem a ponteira laranja que identifica a mesma como Airsoft.



Dando continuidade aos trabalhos, os agentes encontraram o rádio transmissor. O caso foi registrado na 137ª DP ficando os materiais apreendidos e o suspeito liberado após prestar depoimento.

O Exército Brasileiro publicou a portaria 002-colog de 26/02/2010, e nessa portaria institui que todas as armas de airsoft "importadas ou fabricadas no Brasil deverão apresentar uma marcação na extremidade do cano na cor laranja fluorescente ou vermelho "vivo" a fim de distingui-las das armas de fogo". É um mecanismo físico e visual que garante que as armas de airsoft não poderão ser confundidas com armas de fogo (armas "de verdade"). E para que as armas de airsoft possam ser consideradas legais e para poderem ser fabricadas, vendidas, comercializadas, importadas e utilizadas deverão apresentar essa identificação visual. Toda e qualquer arma de airsoft sem essa marcação visual é proibida por lei tal qual estabelecida no estatuto do desarmamento.