Casos estão sendo investigados e monitorados pela Vigilância Epidemiológica do município.Foto: reprodução internet

Publicado 31/08/2021 14:08

SANTO ANTÕNIO DE PÁDUA - A Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense, confirmou mais cinco casos da variante Delta. Segundo o comunicado divulgado pela secretaria,, a pasta recebeu a notificação de mais cinco novos casos confirmados de Covid-19 com a variante Delta em residentes do município. Essas identificações foram realizadas através de amostras de swab de nasofaringe encaminhadas ao LACEN/RJ para realização de RT-PCR com resultado positivo, por estudo genômico realizado em amostras aleatórias pelo laboratório estadual.

Os bairros onde a variante foi detectada foram: Recanto das Garças, Cidade Nova, Beira Rio, Farol e Cehab. Os casos estão sendo investigados e monitorados pela Vigilância Epidemiológica do município. Com esses novos casos, sobe para seis o total de casos da variante Delta em Pádua. O primeiro foi confirmado no dia 14. “A Secretaria Municipal de Saúde reforça a necessidade de ações de prevenção, como o uso de máscara, distanciamento social e medidas de higiene”, diz o comunicado da secretaria.

Originária da Índia, e considerada a variante mais transmissível do Coronavírus, a variante Delta é uma das chamadas “variantes preocupantes” e classificadas pela Organização Mundial de Saúde por terem a possibilidade de gerar reinfecção em quem já teve a doença. A variante vem avançando nas cidades do estado do RJ e já é a mais encontrada nas amostras de materiais coletados em moradores do estado. Em nossa região, pelo menos 17 cidades já confirmaram casos da variante Delta; são elas: Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Campos, Cantagalo, Cordeiro, Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé, Miracema, Natividade, Nova Friburgo, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, São Sebastião do Alto, São Fidélis, São João da Barra e Trajano de Moraes.