Secretaria de Turismo de Itaperuna marcou presença no encontro. Foto: divulgação/PMI

Publicado 31/08/2021 13:45

ITAPERUNA - Para ampliar as oportunidades com o foco no desenvolvimento e valorização do “Águas do Noroeste”, o secretário Municipal de Turismo de Itaperuna, Marcelo Nascimento, no Noroeste Fluminense, marcou presença no 1ª Fórum de Turismo do Estado do Rio, edição Vale do Café. O evento, promovido pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Turismo e Turisrio - Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, aconteceu na última quinta-feira, dia 26 de agosto, no Centro de Convenções General Sombra, em Vassouras, e seguiu todos os protocolos sanitários contra a covid-19.

O encontro teve o objetivo de reunir os representantes do setor do turismo de todas as cidades do estado para colocar em pauta as políticas públicas e a busca de novas propostas para a retomada do turismo pós-pandemia, além da implementação do Plano Municipal de Turismo de todos os municípios.

“É muito importante essa participação da Região Noroeste em todos esses fóruns, porque em todos eles buscamos o maior conhecimento e fazemos o network que nos permite avançar nessa cadeia industrial que é o turismo. Poucos conseguem mensurar a importância dela, mas prega e mobiliza tanta gente e fomenta a economia do estado. Itaperuna não é diferente! Nós estávamos lá representando o nosso turismo de Itaperuna, incluindo o distrito de Raposo, defendendo os nossos interesses e trazendo muitas novidades. Essa é uma determinação do nosso prefeito Alfredão, para que inclua o turismo na pauta de prioridades. Estamos avançando e buscando o melhor. Voltamos de Vassouras felizes com o resultado e estamos trabalhando agora para os próximos passos”, disse Marcelo.

Também marcaram presença o governador do Rio Cláudio Castro, o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, a secretária de Estado de Turismo do Distrito Federal, Vanessa Mendonça, o presidente da TurisRio, Sérgio Ricardo Almeida, o presidente da Fecomércio, Antônio Florêncio de Queiroz Júnior, o deputado federal Christino Áureo, o prefeito de Vassouras, Severino Dias, e o secretário de Turismo de Vassouras, Wanderson Farias, entre outras autoridades que representaram diversos municípios do estado.

O Fórum é parte do programa Turismo RJ + Perto e tem a proposta de ser realizado em todas as regiões do estado.

Durante o evento foram realizadas palestras, painéis e mesas de discussão sobre diversos assuntos de grande importância para o setor, além dos municípios mostrarem um pouco de suas tradições, gastronomia e artesanato.