O caso foi registrado na 143ª DP.Foto: divulgação

Publicado 30/08/2021 18:36

ITAPERUNA - Trinta e seis papelotes de cocaína foram apreendidos no bairro Fiteiro, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) foram verificar informação que drogas foram enterradas no campinho de futebol na Rua Palmira Ramalho.

Durante buscas no local, os militares encontraram a droga. Não havia nenhum suspeito nas proximidades no momento que foi feita apreensão. Por fim, o material foi levado à 143ª DP.