Trovão azul leva a melhor após o empate. - Foto: divulgação/ Foto: Emerson Pereira

Trovão azul leva a melhor após o empate.Foto: divulgação/ Foto: Emerson Pereira

Publicado 30/08/2021 18:31

O Paduano Esporte Clube, time do Noroeste Fluminense, garantiu a vaga para Série B2 do Carioca, jogando em Moça Bonita, Bangu, no Rio de Janeiro. O clube terá o acesso à Quartona após empatar com o Império Serrano por 1 a 1, com um gol aos 52 minutos do segundo tempo. Agora, o Trovão Azul vai enfrentar o Búzios na grande decisão da Série C do Carioca de 2021.

O Jogo - Precisando vencer por dois gols de diferença, o Império Serrano abriu o placar logo aos quatro minutos de jogo após cobrança de escanteio da esquerda, Igor Salles subiu na segunda trave, cabeceou e a bola foi morrer lentamente no fundo das redes, fazendo 1 a 0 para a equipe verde e branca, sendo o placar até o final do primeiro tempo.

Na volta para a segunda etapa, o jogo ficou parado durante cerca de trinta minutos, já que a ambulância precisou ser acionada para atender o zagueiro Anderson, do Império Serrano. Saindo do estádio, os médicos levaram o atleta ao hospital mais próximo de Moça Bonita, fazendo com que ambas as equipes esperassem pelo retorno da mesma para que a partida tivesse continuidade.

Precisando de mais um gol, o Império Serrano foi inteiro para o ataque e aos 52 minutos do segundo tempo, após cobrança de escanteio, onde o goleiro Léo Flores foi para a área, o Paduano roubou a bola no rebote e armou o contra-ataque com Santos, que levou até a grande área e rolou para Jobinho apenas completar para o gol vazio, empatando o jogo em 1 a 1 e assegurando o acesso do Trovão Azul.