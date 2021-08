Agendamento prévio deve ser feito pelo site ou pelo teleatendimento. - Foto: divulgação

Agendamento prévio deve ser feito pelo site ou pelo teleatendimento.Foto: divulgação

Publicado 30/08/2021 18:25

No mês de setembro, o Detran.RJ vai continuar a oferecer a vistoria itinerante em diversos municípios do Noroeste do Estado. Serão ofertadas vagas para os serviços de transferência de propriedade, transferência de jurisdição, transferência de município, alteração de características, inclusão de GNV, licenciamento anual, baixa/inclusão de alienação, mudança de cor, mudança de endereço, retificação de dados, primeira licença, emplacamento e troca de placa para Mercosul, entre outros.

Alguns municípios terão ainda blitzes educativas, com agentes da Coordenadoria de Educação para o Trânsito do Detran.

A vistoria itinerante desta região vai contemplar os municípios de Cardoso Moreira, Italva, Varre-Sai, Porciúncula, Natividade, Aperibé, Laje do Muriaé e São José de Ubá.

O agendamento prévio deve ser feito pelo site www.detran.rj.gov.br ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, (21) 3460-4041 e (21) 3460-4042, das 6h às 21h.

“O serviço de vistoria itinerante é essencial para evitar que os moradores locais se desloquem para os municípios vizinhos. É um dia de atendimento rápido e prático para quem precisa fazer os serviços de veículos”, explicou o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder.

Confira o calendário:

10/09 – Cardoso Moreira

10/09 – Italva

14/09 – Varre-Sai

14/09 – Porciúncula

15/09 – Natividade

15/09 – Aperibé

16/09 – Laje do Muriaé

17/09 – São José de Ubá