Militares observaram um casal desfazendo-se de uma sacola branca no estacionamento do local.Foto: divulgação

Publicado 29/08/2021 14:01

ITAOCARA - Quatro pinos de cocaína (0,50 gramas); um frasco contendo 1 litro de 'cheirinho da loló' e onze frascos vazios f9ram apreendidos na zona rural de Itaocara, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36° BPM (Santo Antônio de Pádua-RJ) foram à localidade de Monte Puri, verificar possível evento festivo. Os agentes observaram um casal, ambos com 22 anos, desfazendo-se de uma sacola branca no estacionamento do local.

Em seguida os suspeitos foram detidos e a sacola com o material foi apreendida. O caso foi apresentado na 145 DP do município sendo a dupla autuada com base no artigo 28 da Lei 11.343/06 e liberados após prestarem depoimento. Uma audiência no Juizado Especial Criminal (Jecrim) deverá ser agendada.