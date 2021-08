O caso foi registrado na 144ª DP. - Foto: divulgação

Publicado 29/08/2021 13:55

Bom Jesus do Itabapoana - Oitocentos pinos para embalar cocaína e trinta buchas de maconha foram apreendidas no bairro Lia Márcia em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) que atuam na 2ª Cia receberam informação sobre dois suspeitos que teriam ido com uma sacola até uma construção na Rua Projetada, no Morro da Torre.



No local os agentes escutaram matos sendo quebrados nos fundos, mas ninguém foi encontrado. Durante buscas na obra os agentes encontraram o material. Por fim, os materiais foram levados à 144ª DP.

