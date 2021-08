Cardosense assina até dezembro de 2023 e irá integrar o elenco principal. - Foto: divulgação/Corinthians

Cardosense assina até dezembro de 2023 e irá integrar o elenco principal. Foto: divulgação/Corinthians

29/08/2021

O Corinthians confirmou na tarde desta sexta-feira a contratação do goleiro natural de Cardoso Moreira, no Noroeste Fluminense, Carlos Miguel, de 22 anos, que estava vinculado ao Internacional até a última semana. Ele assina até dezembro de 2023 e irá integrar o elenco principal.

Aos 22 anos, Carlos chega para brigar por posição entre os goleiros reservas, já que o titular absoluto é Cássio. Seus concorrentes são Caíque França, que deve deixar o clube no fim do ano, quando se encerra seu contrato, Matheus Donelli, que tem sido o reserva imediato e Guilherme, que também joga no sub-23.

Carlos Miguel não chegou a atuar profissionalmente no Colorado, mas foi emprestado ao Santa Cruz em 2020 (onde acabou não jogando), e ao Boa Esporte, no início de 2021, quando fez jogos pelo Campeonato Mineiro.

“A sensação é a melhor possível. O Corinthians é um dos maiores clubes do Brasil. Pra mim, a expectativa é a melhor possível para poder jogar e disputar o meu melhor futebol aqui”, disse o goleiro, em declaração ao site oficial do Corinthians.

Com 2,04m, Carlos é considerado o goleiro de maior estatura do Brasil (oito centímetros a mais do que Cássio) e se mostrou animado em trabalhar ao lado do Gigante.

"Para mim, estar ao lado do Cássio é uma emoção gigantesca. Com 10, 12 anos de idade, vi o Cássio jogando o Mundial e, hoje, estar ao lado dele, pra mim é muito especial. É um ídolo e eu tenho muito a aprender com ele”, ressaltou.

A busca da diretoria alvinegra pelo goleiro está relacionada ao fato de Caíque França não renovar seu contrato no fim do ano. A ideia do Corinthians é deixar que Caíque, que já tem 26 anos, vivenciar sua carreira num lugar que possa ter chance de jogar. Algo que não acontecerá no Parque São Jorge, onde Cássio é dono da posição há dez temporadas. Aos 19 anos, Matheus Donelli será trabalhado para o futuro.

Apesar da estatura, Carlos Miguel é considerado pela diretoria do Corinthians um goleiro rápido e de boas tomadas de decisão em bolas rasteiras. No Internacional de Diego Aguirre, ele estava como terceiro goleiro, já que Daniel é o titular e Marcelo Lomba o reserva imediato.

No primeiro semestre, Carlos Miguel defendeu o Boa Esporte durante o Campeonato Mineiro. Ele já havia vestido a camisa do Santa Cruz na temporada passada. Em ambas passagens estava emprestado.

Os goleiros do Corinthians a partir de janeiro de 2022 serão: Cássio, Carlos Miguel, Matheus Donelli e Guilherme Castellani. Nos últimos quatro meses de 2021, Caíque França estará junto no CT.