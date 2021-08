Secretária Fátima Pimentel esteve no evento que aconteceu em Vassouras. - Foto: divulgação/ PMVS

Publicado 27/08/2021 18:18

VARRE-SAI - Pensando em promover e fomentar o turismo do Rio de Janeiro, o Governo do Estado e a Secretaria de Estado de Turismo, realizaram ontem o I Fórum Regional do Turismo Fluminense, edição Vale do Café, no Centro de Convenções General Sombra, em Vassouras. O evento contou com a presença do governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, da secretária de Estado de Turismo do Distrito Federal, Vanessa Mendonça, do prefeito de Vassouras, Severino Dias, do secretário de Turismo de Vassouras, Wanderson Farias, do presidente da TurisRio, Sérgio Ricardo Almeida, do presidente da Fecomércio, Antônio Florêncio de Queiroz Júnior e do deputado federal Christino Áureo, entre outras autoridades. A secretária municipal de Turismo de Varre-Sai, Fátima Pimentel, esteve representando o município no evento.



Gustavo Tutuca explanou sobre o tema “Turismo+Perto:SETUR em ação na retomada do Turismo Fluminense”.



"A gente está muito feliz de estar aqui em Vassouras, recebendo representantes de diversos municípios, principalmente do interior do Estado que tem sido destaque no Turismo do nosso Estado, a ocupação no interior. Para a gente debater soluções, planejar uma retomada segura e muito forte para recuperar esse tempo que o setor sofreu tanto", falou o secretário Tutuca.



Já o governador Cláudio Castro discursou sobre o tema “Sem tempo a perder a construção do estado que queremos”.



“É muito importante a gente estar fazendo essa união entre Turismo, Cultura e Agricultura.Tudo faz parte de um grande sistema de Turismo. Quando a gente consegue integrar isso tudo, como está sendo feito aqui, integrar o artesanato regional também, a gente consegue mostrar todas as belezas regionais e fazer disso um ativo para que as cidades tenham renda e condições para mostrar isso para o mundo inteiro. Então, esse evento é importantíssimo para poder divulgar e poder mostrar mesmo, para o Rio e para o Brasil, que temos muitas belezas e que vale a pena vir pra cá” frisou o governador.



Seguindo todos os protocolos de segurança necessários para evitar a Covid-19, o evento é parte do programa Turismo RJ + Perto, com o objetivo de integrar e unir esforços de todos para o desenvolvimento do setor no cenário de retomada das atividades.



“A participação no Fórum de Turismo foi muito importante e enriquecedora. Uma oportunidade de relatar nossos anseios, trocar experiências e conhecimentos. Foram muitos contatos, conversas produtivas e a certeza de que colheremos bons frutos. O momento é de resignação do turismo onde os efeitos da pandemia sobre o setor são inquestionáveis, porém, mesmo com esse impacto na economia, temos a esperança de que há uma janela se abrindo para um novo horizonte. A cada dia reafirmo o grande potencial turístico que o município de Varre-Sai possui. Sempre acreditei e apostei. É preciso que cada um acredite e tenha persistência para investir nesse potencial. Vamos juntos transformar Varre-Sai em uma potência turística do interior.”, afirmou a secretária de Turismo de Varre-Sai, Fátima Pimentel.



Aconteceram palestras, mesas de discussão e painéis sobre assuntos diversos assuntos de relevância para o setor.



O deputado federal Christino Áureo (PP-RJ) participou do evento onde conversou com a secretária de Turismo, Fátima Pimentel, sobre o desenvolvimento do turismo em Varre-Sai. Destacando que o Fórum demarcou bem o papel e atividade cafeeira do Vale do Café, dentro da produção do Estado do RJ, como também acontece no Noroeste Fluminense.



“A conexão entre Turismo e atividades agropecuárias tem o poder de legitimar a visita que o turista faz ao nosso interior. É muito importante que a gente resgate o valor da cultura, história e belezas naturais do Estado do Rio de Janeiro. E em parceria com o governador, tenho procurado direcionar recursos também para as áreas do Turismo, desenvolvimento econômico e geração de empregos. E estar aqui com a secretária Fátima muito nos alegra e nos honra, ver uma pessoa diretamente envolvida com o empreendimento na área do Turismo e produção de vinho, com a própria preservação da história do município, para mim é uma alegria constatar e ajudar a desenvolver”, afirmou o deputado.



Fátima Pimentel também esteve com o secretário de Estado de Infraestrutura e Obras, Max Lemos, com quem conversou sobre a sinalização turística e de trânsito do município, projeto no Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura (IEEA), e o secretário se comprometeu a dar continuidade ao projeto.



