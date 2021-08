O caso foi registrado na 148ª Delegacia Legal de Italva - Foto: divulgação

Publicado 27/08/2021 17:42

CARSOSO MOREIRA - Um jovem de 24 anos foi autuado no crime de receptação, em Cardoso Moreira, no Noroeste Fluminense. De acordo com informações apuradas por policiais do 29°BPM (Itaperuna-RJ) que atuam na 4ª Cia o rapaz estava dirigindo veículo com apropriação indébita. O suspeito foi abordado quando conduzia o Jeep Renegade de cor branca na Rua Hernandes Maia Soares, bairro Cachoeiro.

Os militares confirmaram a irregularidade e o caso seguiu para ser registrado na 148ª Delegacia Legal de Italva. Foi estipulada fiança no valor de R$ 1.500 para que ele possa responder ao processo em liberdade.