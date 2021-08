Data marca o dia do nascimento de Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, Patrono do Exército Brasileiro. - Foto: divulgação/PMP

Data marca o dia do nascimento de Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, Patrono do Exército Brasileiro. Foto: divulgação/PMP

Publicado 27/08/2021 16:25



PORCIÚNCULA - O dia do Soldado, 25 de agosto, foi comemorado com uma bela solenidade realizada pelo TG 01-014 em Porciúncula, no Noroeste Fluminense. O evento, realizado sob o comando do I Sargento Marcelo Santos, Chefe de Instrução do Tiro de Guerra local, contou com a presença do vereador Jeferson Moreira, Presidente da Câmara Municipal; Marcelo Mourão, chefe de Gabinete da Prefeitura Municipal; do funcionário Edson Antonio Ferreira, e de membros da Secretaria Municipal de Educação: Mônica Brazolino de Almeida, Maria Heloisa de Souza Gomes, Alessandra Prevatto, Fabíola Gonçalves e Maria de Fátima Rodrigues.



A data marca o dia do nascimento de Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, Patrono do Exército Brasileiro. O dia contou também com a presença de militares nas escolas Elo e São José, onde foram realizadas atividades cívicas com as crianças.

Data marca o dia do nascimento de Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, Patrono do Exército Brasileiro. Foto: divulgação/PMP

PORCIÚNCULA - O dia do Soldado, 25 de agosto, foi comemorado com uma bela solenidade realizada pelo TG 01-014 em Porciúncula, no Noroeste Fluminense. O evento, realizado sob o comando do I Sargento Marcelo Santos, Chefe de Instrução do Tiro de Guerra local, contou com a presença do vereador Jeferson Moreira, Presidente da Câmara Municipal; Marcelo Mourão, chefe de Gabinete da Prefeitura Municipal; do funcionário Edson Antonio Ferreira, e de membros da Secretaria Municipal de Educação: Mônica Brazolino de Almeida, Maria Heloisa de Souza Gomes, Alessandra Prevatto, Fabíola Gonçalves e Maria de Fátima Rodrigues.





A data marca o dia do nascimento de Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, Patrono do Exército Brasileiro. O dia contou também com a presença de militares nas escolas Elo e São José, onde foram realizadas atividades cívicas com as crianças.