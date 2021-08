Antes de prosseguir com a inscrição, fique atento às orientações da reportagem. - Foto: divulgação

Publicado 25/08/2021 14:50 | Atualizado 25/08/2021 15:14



A Fundação para a Infância e Adolescência (FIA) abriu vagas para o curso do Programa de Trabalho Protegido na Adolescência (PTPA) 2021/2, da Unidade de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, que por ser totalmente online, neste módulo, possibilita a participação de alunos de todas as cidades da Região. Os interessados deverão realizar suas inscrições, até o dia 07 de setembro, através de um link disponibilizado nas redes sociais da instituição ou no final desta reportagem.

O programa tem como propósito oferecer um Curso de Capacitação afim garantir aos adolescentes assistidos formação integrada entre os saberes disciplinarmente escolares e os conhecimentos aplicados ao mundo do trabalho para o melhor proveito de todos - adolescente, família, comunidade e instituições envolvidas - no processo de sua inserção. De acordo com a Fia, após o curso, o adolescente tem a oportunidade de inserção qualificada no mercado de trabalho por meio de articulações e parcerias promovidas pela Fundação com instituições públicas e privadas. O PTPA tem como público alvo adolescentes com idade entre 15 e 16 anos de idade em situação de vulnerabilidade social.

O curso de capacitação multidisciplinar tem como disciplinas: matemática e Raciocínio Lógico; português e Redação; Tecnologia e Mídias Sociais; Teatro, Música e Produção Artístico-cultural; humanidades Aplicadas; Noções Administrativas e Financeiras; Resiliência.



Antes de prosseguir com a inscrição, fique atento às orientações abaixo:

• Apenas adolescentes entre 15 e 16 anos de idade poderão participar do PTPA, tendo nascido entre os dias 23/07/2005 e 01/07/2006.

• O PTPA é um Programa de Trabalho Protegido na Adolescência. Não se trata de Jovem Aprendiz;

• O cadastro no link ao final desta postagem não é garantia de vaga! Cada caso será avaliado posteriormente pela equipe da FIA/RJ e por assistentes sociais;

• Em virtude da pandemia do Covid-19, o curso será realizado de forma online, portanto, é necessário que o adolescente tenha acesso regular à internet.

• As aulas serão realizadas por meio do aplicativo Zoom Meetings. Você pode instalar o aplicativo no seu celular ou computador através do link a seguir:

Link do Zoom:

Para realizar sua inscrição no PTPA 2021/2 preencha o formulário através do link:

Para realizar sua inscrição no PTPA 2021/2 preencha o formulário através do link: https://forms.gle/qUngVfugEripfKr99

Confira o edital nas redes sociais da Fia.

Lista de instituições parceiras:



CODERTE – Companhia de Desenvolvimento Rodoviário e Terminais do Rio de Janeiro

CRO – Conselho Regional de Odontologia

DETRAN - Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro

FAPERJ – Fundação Carlos Chagas

FIA - Fundação para a Infância e Adolescência

IOERJ – Imprensa Oficial do Rio de Janeiro

IPEM - Instituto de Pesos e Medidas do Rio de Janeiro

ITERJ – Instituto de Terras e Cartografia do Rio de Janeiro

JUCERJA – Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

PGE - Procuradoria Geral do Estado

Secretaria de Turismo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Esporte. Lazer e Juventude do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Infraestrutura e Obras do Estado do Rio de Janeiro

TCE/RJ – Tribunal de Contas do Estado

TurisRio – Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro

UERJ – Universidade do Estado do Rio de Janeiro