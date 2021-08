Na sexta, haverá repescagem para moradores com 18 anos ou mais. - Foto: reprodução internet

Na sexta, haverá repescagem para moradores com 18 anos ou mais.Foto: reprodução internet

Publicado 25/08/2021 14:09

Aperibé - Adolescentes entre 12 e 17 anos de Aperibé, no Noroeste Fluminense, serão vacinados contra a Covid-19. A Secretaria Municipal de Saúde informou que a imunização ocorrerá no próximo sábado (28/08), das 8h às 16h, no Posto da Beira-Rio. É preciso levar um documento de identificação com foto, CPF ou Cartão do SUS e xerox do comprovante de residência. “Depois de se vacinar, não vá dar bobeira, hein! Continue usando máscara e tomando todos os demais cuidados” – destacou a secretaria.

Nesta quarta (25) e quinta (26) o município realiza a aplicação da segunda dose. Já na sexta (27), haverá uma repescagem geral para moradores com 18 anos ou mais, incluindo gestantes e puérperas. Nesses três dias a vacinação ocorrerá no Posto da Beira-Rio, das 8h30 às 12h30. Também é preciso levar documento de identificação, Cartão do SUS e xerox do comprovante de residência.