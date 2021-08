Orientações técnicas emitidas por profissionais são de extrema importância neste momento de pandemia. - Foto: Pastoral da Cidadania

Publicado 25/08/2021 13:38

ITAPERUNA - A Pastoral da Cidadania de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, convidou Martha Tinoco Barreto, mestra em Enfermagem, e enfermeira no Hospital Ferreira Machado; e o médico Dr. Lauro Amaral, infectologista da Secretaria Municipal de Saúde; para uma conversa sobre o tema “O que você precisa saber: covid-19”. A live será transmitida no espaço ‘A Hora da Cidadania’ em 26 de agosto de 2021, às 20h, na rede social (YouTube) da Pastoral da Cidadania.

Diariamente os veículos de comunicação e as redes sociais divulgam inúmeras informações sobre o tema covid-19. E, como se trata de uma doença recente, novos estudos, pesquisas e descobertas acontecem em inúmeros países, envolvendo diversos pesquisadores, aumentando ainda mais o fluxo de informações e, por vezes, deixando o cidadão comum, perdido, em meio a tantas informações.

Além disso, existe a desinformação, através das famosas fake news, que invadem nossos dispositivos eletrônicos, frequentemente, aumentando ainda mais a confusão. Por isso, as orientações técnicas emitidas por profissionais são de extrema importância neste momento de pandemia.

Conheça as redes sociais da Pastoral: Instagram: @cidadaniadeitaperuna | YouTube: Pastoral da Cidadania | Facebook: Pastoral da Cidadania de Itaperuna.

A PANDEMIA NÃO ACABOU!

É de suma importância lembrar que a pandemia do coronavírus não acabou, portanto, continue seguindo as orientações do Ministério da Saúde. Não custa nada e pode salvar vidas!

- Use máscara;

- Lave as mãos com água e sabão;

- Evite tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;

- Caso não tenha água e sabão, use desinfetante à base de álcool 70%, líquido ou gel;

- Não compartilhe objetos de uso pessoal;

- Mantenha os ambientes ventilados;

- Evite locais de aglomeração;

- Pessoas doentes devem procurar a unidade básica de saúde, usando máscara e evitando o contato físico com os demais. Após serem atendidas, precisam fazer isolamento.



