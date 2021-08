Homem cumprirá prisão cível domiciliar. - Foto: reprodução internet

Publicado 24/08/2021 20:05

NATIVIDADE - Um homem de 33 anos foi preso em um sítio, próximo da comunidade do Cruzeiro de Baixo, na zona rural de Natividade, no Noroeste Fluminense, por ordem da Justiça de Duas Barras, na Região Serrana do Rio de Janeiro. Réu em processo desde 2019 por não pagamento de pensão alimentícia, ele que foi apresentado ao plantão da 140ª DP e cumprirá prisão cível domiciliar.