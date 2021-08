O suspeito ficará à disposição da Justiça no sistema prisional. - Foto: reprodução internet

Publicado 24/08/2021 19:52

BOM JESUS DO ITABAPOANA - Um homem de 37 anos que seria envolvido em diversas ocorrências de furto foi preso no Centro de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. De posse do mandado de prisão expedido pela Justiça, policiais do 29º BPM (Itaperuna) localizaram o suspeito no interior de uma residência nas proximidades da Praça Governador Portela e o apresentaram ao plantão de área da 143ª DP/Itaperuna. O envolvido ficará à disposição da justiça no sistema prisional.