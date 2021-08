Reunião com prefeito Leo Coutinho busca desenvolver economia solidária. - Divulgação/PMP

Reunião com prefeito Leo Coutinho busca desenvolver economia solidária.Divulgação/PMP

Publicado 24/08/2021 15:32

PORCIÚNCULA - Uma reunião visando o desenvolvimento de um projeto de economia solidária para Porciúncula, no Noroeste Fluminense, aconteceu nesta semana. O prefeito Leonardo Paes Barreto Coutinho, o Leo Coutinho, recebeu a visita da secretária Municipal de Assistência Social de Bom Jesus do Itabapoana, Angélica Hullen, especialista em economia solidária que na ocasião compartilhou sua experiência com o governo municipal.

Leo Coutinho demonstra se preocupar em plantar sementes de desenvolvimento do município e dos porciunculenses, independente de seu tempo no governo. “É preciso encontrar soluções robustas que transformem a situação de pobreza em que estamos inseridos. Pensar em economia solidária é pensar no futuro. Porciúncula está no caminho, conhecendo o processo já em prática em outros municípios e desenvolvendo ideias de valorização da economia local, cujo maior objetivo é diminuir a desigualdade social", comentou o prefeito.