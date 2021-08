De acordo com o secretário, o trabalho é realizado diariamente buscando o melhor atendimento para a população. - Foto: divulgação/PMI

Publicado 24/08/2021 14:19

TAPERUNA - A nova rede de oxigênio instalada no Posto de Urgência Dr. Munir Bussade, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, foi vistoriada pelo secretário Municipal de Saúde Marcelo Ferreira.

No início do mês, foram realizadas uma série de reuniões com os profissionais do P.U. na sede da Secretaria Municipal de Saúde. Nos encontros foram discutidas as necessidades dos trabalhadores, além de questões que visam a melhoria do serviço prestado.

De acordo com o secretário, o trabalho é realizado diariamente buscando o melhor atendimento para a população. “Estamos trabalhando para melhorar o atendimento que oferecemos à população e também as melhores condições de trabalho para a nossa equipe. É fundamental oferecermos condições para o desenvolvimento de um trabalho que prima pela eficiência”, diz o secretário.

Marcelo ainda destacou o empenho do prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues, Alfredão, em buscar soluções práticas e viáveis para o município. “O prefeito Alfredão tem essa percepção na busca por soluções práticas e viáveis para o município. E, tudo o que está em seu alcance, o prefeito tem realizado visando o melhor para a nossa cidade. O prefeito tem nos dado total apoio e vem trabalhando para que as secretarias e setores da Prefeitura, conversem entre si, buscando as melhores soluções para a cidade”, finaliza o secretário.