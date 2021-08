Presidência da Câmara Municipal tranquiliza população italvense. - Foto: reprodução internet/ Imprensa de Plantão

Publicado 23/08/2021 09:17

ITALVA - A última sessão da Câmara Municipal de Italva, no Noroeste Fluminense, foi marcada pelo discurso de repúdio à fake news, considerada oposicionista, sobre a possibilidade de votação da taxa de lixo na cidade e também com destaque para a implantação do serviço de nutrição nos ESFs (Estratégia Saúde da Família) do município. A fala foi do presidente da Casa Legislativa, Joel Carlos Ferraz de Oliveira, o Joel Enfermeiro, que tranquilizou a população sobre a transparência dos atos dos vereadores.

"As acusações feitas sobre esta Casa durante a semana não são fundamentadas. Informo aos moradores italvenses que nada será votado obscuramente ou às escuras. Temos compromisso com o povo e quero tranquilizar cada um de vocês. Quando tudo estiver acertado falaremos com a população comunicando o dia e o assunto da votação. Fiquem tranquilos!", pontuou Joel Enfermeiro.