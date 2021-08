Informações anônimas que levem a Polícia a desvendar esse crime podem ser passadas ao Whatsapp do Disque Denúncia Noroeste pelo 022 99980-1177. O sigilo é absoluto. O anonimato é garantido. - Foto: divulgação

Informações anônimas que levem a Polícia a desvendar esse crime podem ser passadas ao Whatsapp do Disque Denúncia Noroeste pelo 022 99980-1177. O sigilo é absoluto. O anonimato é garantido. Foto: divulgação

Publicado 22/08/2021 14:42

Bom Jesus do Itabapoana - O Disque Denúncia Noroeste busca informações sobre a tentativade homicídio contra homem de 27 anos que estava em um bar localizado na Avenida Olímpica, em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. De acordo com a vítima, o atirador estava em um veículo Fiat modelo Palio de cor prata. O infrator desceu do carro e atirou três vezes em sua direção, não foi atingido. Por fim, o atirador fugiu no carro e não havia sido localizado até a publicação desta reportagem. A tentativa de homicídio foi registrada na 144ª DP.