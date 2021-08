Material apreendido no bairro Pimentel Marques, em Bom Jesus do Itabapoana - Foto: divulgação

Material apreendido no bairro Pimentel Marques, em Bom Jesus do ItabapoanaFoto: divulgação

Publicado 22/08/2021 14:33

BOM JESUS DO ITABAPOANA - Policiais do 29° BPM (Itaperuna) cumpriram mandado de busca e apreensão no bairro Pimentel Marques, em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. Na ação, os militares apreenderam 13 pedras de crack; quatro cordões, dois pedaços de corrente e um pingente, todos dourados; três cordões e um pingente prateados; relógio; duas facas esportivas; quatro celulares; além de R$ 10.049 em dinheiro.

Quatro suspeitos, dentre eles um adolescente, foram ouvidos na 144ª DP e liberados após o registro de ocorrência.