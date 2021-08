Os dois suspeitos foram autuados por uso compartilhado de droga na 140ª DP. - Foto: divulgação

Publicado 22/08/2021 14:32

NATIVIDADE - Dois jovens foram detidos bo bairro Nossa Senhora de Fátima, em Natividade, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna) abordaram os ocupantes de uma moto Honda CG de cor preta, sem placa, na Rua Georgino Dutra Wernec. A dupla estava descendo o Morro da Torre da TV. Ao perceber que a viatura da PM estava por perto, um dos suspeitos jogou algo ao chão.

O material foi recolhido, trata-se de o total de 12,35g de maconha, de acordo com laudo pericial. Os dois foram autuados por uso compartilhado de droga na 140ª DP, ouvidos e liberados. O jovem de 19 anos está servindo no Tiro de Guerra de Porciúncula, o chefe de instrução foi comunicado do fato.