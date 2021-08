O caso foi registrado na 143ª DP - Foto: divulgação

Publicado 22/08/2021 14:39

ITALVA - Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na Rua Sebastião Gonçalves Pires, bairro Saldanha da Gama, em Italva, no Noroeste Fluminense. De acordo com a Polícia, orapaz foi visto indo até determinado local, pegava algo e retornava. Antes de ser realizada abordagem por militares do 29° BPM (Itaperuna) que atuam na 4ª Cia o suspeito tentou esconder três porções de maconha, que foram apreendidas. Nas buscas, os agentes encontraram mais 13 buchas da mesma substância e cinco amarrados vazios. O caso seguiu para a 143ª Delegacia Legal de Itaperuna, Central de Flagrantes, e o jovem permaneceu preso à disposição da Polícia Civil.