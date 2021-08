Santo Antônio de Pádua: 36º BPM apreende arma durante buscas por autores de disparos na Beira Rio | Itaperuna | O Dia

Veículo também foi encaminhado para a 136ª DP de Pádua, onde o caso é investigado. - Foto: divulgação

Veículo também foi encaminhado para a 136ª DP de Pádua, onde o caso é investigado. Foto: divulgação

Publicado 23/08/2021 14:21

SANTO ANTONIO DE PÁDUA - Um homem de 53 anos foi detido e uma espingarda calibre 28 foi apreendida no bairro Tavares, em Santo Antônio de Pádua, no Nordeste Fluminense. Após relatos de moradores nas redes sociais, na noite deste domingo, 22, policiais do 36º BPM (Pádua) durante patrulhamento no intuito de localizar os possíveis criminosos que estariam em um veículo de cor prata foram pela estrada de acesso à Paraoquena e localizaram um automóvel com as mesmas características, estacionado em frente a uma residência.

De acordo com a Polícia, durante contato com a proprietária da casa, o homem arremessou, pela janela, uma espingarda e a mesma caiu dentro do rio. A arma foi apreendida. No veículo, que foi abandonado destrancado, os agentes encontraram um aparelho celular, uma máquina de cartão e R$ 10,00 em espécie. A proprietária da casa e o suspeito que havia arremessado a arma foram encaminhados para a delegacia, sendo ouvidos e liberados. O veículo também foi encaminhado para a 136ª Delegacia de Polícia de Pádua, onde o caso é investigado.