Objetivo é promover novos elos comerciais e fomentar negócios e empregos na região. Foto: reprodução internet

Publicado 23/08/2021 09:29

A Firjan Noroeste Fluminense organiza na próxima quarta-feira (25/08) uma Rodada de Negócios para atender as necessidades de três empresas dos setores de alimentos e saúde, todas estabelecidas na região: o Hospital São José do Avaí e a Frinense Alimentos, ambas em Itaperuna, e Xamego Bom, de Bom Jesus do Itabapoana. O evento acontece de forma on-line, das 15h às 17h, e as inscrições devem ser feitas somente até esta segunda-feira (23/08) pelo link: https://bit.ly/3gk65p4