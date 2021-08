Temática "Adolescência: criança demais para ser adulto ou adulto demais para ser criança". - Foto: divulgação/PMI

ITAPERUNA - A Secretaria Municipal de Educação de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, e o Centro Universitário UniRedentor/Afya vão promover uma série de rodas de conversas, com alunos da Rede Municipal de Ensino. O curso de Psicologia convida os alunos da Rede Municipal a opinarem sobre os principais temas que gostariam de conversar. Com a temática “Adolescência: criança demais para ser adulto ou adulto demais para ser criança”, as rodas de conversas prometem ser bastante animadas, além de ouvir os adolescentes e as questões às quais, eles desejam abordar.

Marcelo Poeys, secretário Municipal de Educação, ressaltou a importância da parceria e lembrou da atenção do prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues, Alfredão, com os estudantes do município. “Toda parceria é muito bem-vinda e nós já conhecemos o trabalho de excelência que a UniRedentor desenvolve em nosso município. Não tenho dúvidas de que esse projeto será um sucesso e muito importante para os nossos alunos. O prefeito Alfredão é uma pessoa bastante atenciosa com as necessidades dos nossos alunos e não mede esforços para melhor atender às demandas dos estudantes. Vamos sim, conversar com os alunos e vamos ouvi-los, juntamente com os profissionais da UniRedentor, e auxiliar naquilo que estiver ao nosso alcance. Sigamos em frente, buscando novos projetos para a Secretaria Municipal de Educação”, complementa o secretário.

As rodas de conversas serão realizadas ao longo do segundo semestre letivo e, o principal objetivo, é saber o que os alunos da Rede Municipal de Ensino querem falar. Outras informações mais sobre as rodas de conversas serão divulgadas conforme o projeto for avançando.