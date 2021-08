O caso foi registrado na 148ª DP. - Foto: divulgação

O caso foi registrado na 148ª DP.Foto: divulgação

Publicado 23/08/2021 14:03

CARDOSO MOREIRA - Três tabletes de maconha e um dichavador foram apreendidos com um jovem de 21 anos no km 101 da Rodovia BR-356, Morro do Telefone, em Cardoso Moreira, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna) que atuam na 4ª Cia durante patrulhamento observaram o ocupante de um veículo Toyota modelo Corolla de cor prata em atitude suspeita. Foi feita abordagem e na pochete havia a droga e o pequeno aparelho com um sistema interno moedor ou triturante, utilizado preparar tabaco ou outros tipos de fumo. O motorista foi autuado por uso e consumo de droga na 148ª Delegacia Legal de Italva e vai responder ao processo em liberdade.