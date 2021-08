Informações anônimas que levem a Polícia a desvendar esse crime podem ser passadas ao Whatsapp do Disque Denúncia Noroeste pelo 022 99980-1177. - Foto: divulgação/ Blog Alan Gonçalves/ Jorge Luiz online

Informações anônimas que levem a Polícia a desvendar esse crime podem ser passadas ao Whatsapp do Disque Denúncia Noroeste pelo 022 99980-1177.Foto: divulgação/ Blog Alan Gonçalves/ Jorge Luiz online

Publicado 24/08/2021 14:02

BOM JESUS DO ITABAPOANA - O Disque Denúncia Noroeste busca informações sobre o caso que levou ao encontro do corpo do taxista José Antônio, o “Boquinha”, que foi achado enterrado em uma cova rasa localizada no Sítio Santa Luzia, próximo à Reserva dos Macacos, zona rural de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense, no final da noite desta segunda-feira (23). O local ficou preservado por policiais do 29° BPM (Itaperuna) até ser realizada perícia. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) de Itaperuna.

De acordo com a Polícia, José Antônio estava desaparecido desde a manhã da última sexta-feira (20). No dia seguinte, não muito distante de onde a vítima havia sido enterrada, em uma estrada vicinal, foi encontrado o automóvel do taxista, um veículo Volkswagen modelo Voyage de cor branca. O homicídio está sendo investigado pela Polícia Civil na 144ª DP. Informações anônimas que levem a Polícia a desvendar esse crime podem ser passadas ao Whatsapp do Disque Denúncia Noroeste pelo 022 99980-1177. O sigilo é absoluto. O anonimato é garantido.