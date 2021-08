Pastor Paulo Fragoso de Mattos, está a frente dos trabalhos nos últimos 20 anos. - Foto: divulgação

Publicado 23/08/2021 14:28

ITALVA - A igreja evangélica Assembleia de Deus de Italva, no Noroeste Fluminense, comemora 70 anos de louvor e adoração à Deus. Uma programação especial aconteceu no sábado, 21, com o pastor presidente, Paulo Fragoso de Mattos; o preletor, pastor Cornélio Silva; o vice-presidente, pastor Cleofas Lopes Barbosa; o diácono Ralph Weber Pessanha, entre outros. O momento ocorreu obedecendo às normas de combate e prevenção à Covid-19.



Em entrevista ao O DIA, pastor Paulo Fragoso falou sobre o significado de mais um aniversário do Templo. "Pela graça de Deus comemoramos mais um ano de nossa Igreja Evangélica Assembléia de Deus, e tenho muita alegria e gratidão a Deus por fazer parte desta obra especial. Assim como o Salmista diz (Sl 31:19) a bondade do Senhor opera por aqueles que o temem, eu creio que Deus têm operado de forma poderosa ao longo destes 70 anos que estamos presente nesta cidade", disse. Continua após foto.

O pastor presidente, Paulo Fragoso; o preletor, pastor Cornélio Silva e o vice-presidente, pastor Cleofas Lopes Barbosa. Foto: divulgação

Pastor Paulo Fragosos acrescentou a importância da gratidão e reconhecimento de cada pessoa por todas as bênçãos recebidas e livramentos. "É o meu desejo que todos os nossos membros sejam gratos a Deus, pois por aqui vimos como Ele têm o poder de transformar, curar , libertar e restaurar vidas. Desta igreja muitos grandes homens e mulheres de Deus saíram para que a boa nova de salvação fosse propagada. O que posso dizer é, muito obrigado JESUS e muito obrigado meus irmãos, pelo privilégio que temos de estar fazendo algo de importante para o Reino de Deus nesta cidade", destacou o pastor presidente. Continua após foto.

Diácono Ralph Weber Pessanha, Raissa Pessanha e Thaynara Navarro junto ao Ministério de Louvor e Adoração. Foto: divulgação

História da ADI - A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Italva, foi fundada em 1951, no distrito de Cimento Paraíso, na extinta Vila Nova, pelo saudoso Pastor José Antônio de Carvalho que era da cidade vizinha de Itaperuna. Pastor José Antônio foi auxiliado pelos irmãos José Olímpio, Juvenal e o então presbítero Manoel Farias de Souza. Foram 10 anos até a fundação do primeiro templo em Vila São Joaquim, no mesmo distrito. O templo Matriz, na rua Ana Aguiar, no Parque Industrial, foi inaugurado em 1977 onde permanece até hoje. Fazendo parte da missão, Pastor Manoel Farias de Souza pastoreou a igreja por 38 anos, até seu falecimento em 21 de agosto de 2001. Eleito pela igreja, o então vice-presidente, pastor Paulo Fragoso de Mattos, está a frente deste trabalho nos últimos 20 anos. Continua após foto.

AD comemora 70 anos de louvor e adoração à Deus. Foto: divulgação



Ao longo dos anos, além da igreja Matriz e de Cimento Paraíso, foram inaugurados as congregações de Cantagalo; São Pedro; Guarniere; Córrego da Chica; São Caetano e Boa Ventura, marcando assim uma forte presença nesta região. "Com muita alegria os membros desta igreja, que tem Cristo Jesus como cabeça, tem anunciado a graça de Deus através de Sua palavra e pelo poder do Espirito Santo", citou a nota da AD.

Confira mais fotos! Para o cantor Israel Cordeiro, membro da ADI, os anos se passam e a presença de Deus se fortalece nos templos "É algo incrível aquilo que Deus tem feito ao longo dos anos nas famílias. É muito bom estar entre amigos, melhor ainda quando esses amigos têm Deus no coração. A ADI é uma grande família. Acredito que Deus tenha uma missão para cada um de nós. Uns têm uma missão mais difícil do que outros, mas creio que o peso que ELe nos dá, nós podemos suportar. Nossos líderes e pastores não medem esforços para ministrar palavras que nos aproximam da obra cristã. Temos um grupo chamado 'Orar Dá Certo', outro momento chamado 'Vem de Palavra', a Escola Bíblica, enfim, quem quiser conhecer nossa Matriz ou as igrejas nas outras localidades será muito bem-vindo. No facebook basta acessar AD Italva - Rede Jovem e saber os dias e horários. Eu e minha esposa temos um carinho muito especial por todos os membros da Matriz, principalmente. Nosso noivado foi anunciado nesta família assim como o nosso casamento também, justamente, por termos a base do relacionamento firmado em Deus", concluiu o cantor Israel Cordeiro.





ADI comemora 70 anos de louvor e adoração à Deus. Foto: divulgação ADI comemora 70 anos de louvor e adoração à Deus. Foto: divulgação ADI comemora 70 anos de louvor e adoração à Deus. Foto: divulgação ADI comemora 70 anos de louvor e adoração à Deus. Foto: divulgação

