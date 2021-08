O envolvido foi levado para a delegacia, onde foi autuado e preso ficando à disposição da Polícia Civil. - Foto: divulgação

Publicado 24/08/2021 14:18

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - Um homem, de 42 anos, foi preso em flagrante suspeito por ameaçar sua companheira em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36º BPM (Pádua) foram até o bairro Glória para verificar uma ocorrência sobre uma mulher, de 34 anos, que estaria sofrendo ameaças por parte do seu companheiro, e o mesmo estaria com uma arma de fogo. De acordo com a Polícia, no local os agentes fizeram contato com a vítima que confirmou os fatos. O suspeito entregou aos militares um revólver de calibre 32 com 12 munições, que se encontravam no seu veículo estacionado na garagem. O envolvido foi levado para a delegacia, onde foi autuado e preso ficando à disposição da Polícia Civil.