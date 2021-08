Trovão Azul venceu o Império Serrano. - Foto: divulgação/ Ferj/ Luís Miguel Ferreira

O Paduano vence o primeiro jogo da semifinal do Carioca da Série C, na tarde desta segunda-feira (23/08), em Conselheiro Galvão – Madureira/RJ, pelo placar de 1 x 0. O gol do Trovão Azul foi de Anderson Domingues, aos 42 minutos no primeiro tempo. A partida de volta entre as duas equipes está marcada para o próximo domingo (29), às 15 horas, em Moça Bonita. Com o resultado, o Paduano poderá perder por até um gol de diferença na partida de volta, que ainda assim garantirá vaga na decisão da Quintona e o consequente acesso à Série B2.

Antes do intervalo, Bruno Luiz do Império teve a oportunidade de igualar o marcado, mas não conseguiu. Richardson também poderia fazer o gol, mas também não conseguiu concluir para o Serrano.

No segundo tempo, o Império Serrano cresceu na partida, mas a defesa do Paduano, bem postada, se defendia com segurança. No fim, o Reizinho aumentou a pressão, mas não foi suficiente para empatar o jogo.

“O jogo foi difícil demais. Nosso time ficou receoso ou respeitou demais o Paduano no primeiro tempo. Temos que jogar o nosso jogo e não ter medo de fazermos o que treinamos. Tomamos o gol em falhas individuais. No segundo tempo, a gente melhorou e ficou ataque contra defesa. Agora, a gente tem que buscar dois gols no jogo de volta e vamos lutar. Quem tem medo de ganhar não vence”, disse o técnico do Império, Marcelo Mariano.