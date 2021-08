Secretário Carlos Alberto e coordenador de Cultura Valderes, representando o prefeito Dr. Silvestre, recebem piano do maestro Silvaldês. - Divulgação/PMVS

Publicado 24/08/2021 14:46

VARRE-SAI - A Prefeitura de Varre-Sai, ano Noroeste Fluminense, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, recebeu um piano inglês com mais de 100 anos, doado pela professora e diretora da Faculdade de Ciências e Educação do Caparaó (FACEC), Alpha Nascimento. O instrumento agora é patrimônio histórico-cultural do município.



“É com muita alegria e percebendo a necessidade e a intenção da Secretaria de Educação e Cultura em fortalecer e incentivar a música na cidade, presenteamos o município e nos colocamos à disposição para auxiliar em todas as situações inerentes à Cultura”, afirmou a diretora Alpha.



O presidente da Federação de Fanfarras e Bandas do Estado de São Paulo (FFABESP) e maestro da Banda Municipal de Serrana (SP) , Silvaldês Ferreira, que intermediou a doação do instrumento, esteve no município ministrando um Workshop, junto à Secretaria Municipal de Educação e Lira Santa Cecília.



Na ocasião, o maestro visitou a Secretaria de Educação, o Centro Cultural Sebastião Oliveira Vargas onde conheceu a Sala Baden Powell; a Prefeitura, onde se reuniu com o prefeito Silvestre José Gorini e a sede da Lira Santa Cecília, onde ministrou as aulas.



“O maestro veio trazer a experiência desenvolvida em sua Banda em Serrana para ser aplicada na Lira Santa Cecília. Além de aulas de música que foram ministradas durante toda a semana, envolvendo história da música, teoria musical e exercícios práticos com os instrumentos, beneficiando tanto alunos quanto os músicos da Lira”, afirmou o vice-presidente da Lira Santa Cecília, Leonardo Pelegrini. Continua após foto.

Maestro Silvaldês ministrando Workshop para os músicos e alunos da Lira Santa Cecília. Divulgação/PMVS



Em atendimento à legislação federal, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Varre-Sai planeja introduzir a musicalidade nas escolas da rede pública municipal de ensino, através da aprovação de leis, e o instrumento doado poderá ser utilizado para esse fim, entre outros.



A Secretaria pretende fazer uma parceria com a Lira Santa Cecília para viabilizar o projeto.



“Quero fazer um agradecimento primeiramente a dona do piano Gilsa Martinelli Martins, a professora Alpha Nascimento e ao maestro Silvaldês Ferreira pelo presente doado ao município de Varre-Sai que muito nos honrou! Quero destacar que a visita do maestro foi extremamente enriquecedora, devido ao seu amplo conhecimento musical e sua experiência em trabalhar com crianças, jovens e adultos. Foi uma oportunidade única e esperamos fortalecer mais essa parceria entre Varre-Sai e Ribeirão Preto, através do maestro/regente Silvaldês. O nosso sincero agradecimento a todos eles pela doação do instrumento”, afirmou o secretário de Educação e Cultura de Varre-Sai, Carlos Alberto da Silva.





