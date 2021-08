Na 148ª DP, a dupla foi autuada por furto e permaneceu à disposição da Polícia Civil. - Foto: divulgação

Publicado 24/08/2021 16:00

ITALVA - Dois homens, 32 e 43 anos, foram presos em flagrante por furto e um adolescente, de 17 anos, apreendido por fato análogo ao mesmo caso, Rodovia BR-356, em frente a fábrica de cimento, em Italva, n Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM que atuam na 4ª Cia, em Ordem de Patrulhamento pela referida rodovia federal, observaram dois carros suspeitos na beira na pista. O homem mais velho foi visto no interior do veículo Fiat modelo Strada de cor vermelha.



Durante a diligência, o rapaz de 32 anos e o jovem, moradores de Campos dos Goytacazes, saíram do matagal com uma bolsa contendo facão, faca de serra e alicate. Nas proximidades havia 100 metros de cabo de fibra ótica. Os militares perceberam ainda no poste que as pontas dos fios foram cortadas. Na 148ª DP, a dupla foi autuada por furto e permaneceu à disposição da Polícia Civil. O adolescente foi enquadrado no fato análogo ao furto, ouvido e liberado.