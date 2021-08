Itaperuna

Paduano sai na frente nas semifinais da Série C do Carioca; partida de volta com o Império Serrano no domingo (29)

Equipe do Noroeste Fluminense venceu o Império Serrano por 1 a 0, nesta segunda-feira (23), no Aniceto Moscoso

Publicado 24/08/2021 14:25 | Atualizado há 1 hora