O caso foi registrado 143ª DP. - Foto: divulgação

Publicado 24/08/2021 16:15

ITAPERUNA - Policiais do 29º BPM (Itaperuna) apreenderam 52 pinos de cocaína (R$ 15 cada); outro pino (R$ 25); e outros dois (R$ 35 cada); além de 106 buchas de maconha, durante uma ação realizada na Travessa Jonas da Silva Pinheiro, Morro do Castelo, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. De acordo com a Polícia, um homem fugiu e abandonou os materiais. Foram feitas buscas, mas o envolvido não foi localizado até o fechamento desta reportagem. Os agentes retornaram ao local onde o homem estava e encontraram as drogas que foram apreendidas foram levadas à 143ª DP.