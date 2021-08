Informações anônimas que levem a Polícia a desvendar esse crime podem ser passadas ao Whatsapp do Disque Denúncia Noroeste pelo 022 99980-1177. - Foto: reprodução internet

Publicado 24/08/2021 19:29

ITAPERUNA - O Disque Denúncia Noroeste busca informações sobre um caso de assalto ocorrido na madrugada desta terça-feira (24) em Raposo, distrito de Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Segundo um homem de 52 anos, informou à Polícia que ao abrir a mercenária, foi surpreendido por dois bandidos, sendo que um deles estava armado. Os ladrões roubaram cerca de R$ 200 do caixa. Em seguida, a vítima foi amarrada por uma correia e sofreu ameaças. A dupla queria mais dinheiro. Com passar do tempo o comerciante conseguiu se soltar e tentou correr. Depois, foi efetuado um disparo de arma de fogo. Assustado, o homem pulou em um terreno baldio e por lá ficou até por cerca de 2 horas. Por fim, fez contato com o 29º BPM (Itaperuna) e comunicou o roubo a estabelecimento comercial, registrado na 143ª DP.

Informações anônimas que levem a Polícia a desvendar esse crime podem ser passadas ao Whatsapp do Disque Denúncia Noroeste pelo 022 99980-1177. O sigilo é absoluto. O anonimato é garantido.