O crime investigado ocorreu no dia 16 de julho em um bar na cidade de Itaocara. - Lili Bustilho

O crime investigado ocorreu no dia 16 de julho em um bar na cidade de Itaocara.Lili Bustilho

Publicado 24/08/2021 18:52

ITAOCARA - Policiais Civis da 135ª DP de Itaocara, no Noroeste Fluminense, cumpriram um mandado de prisão preventiva, no bairro Cidade Nova, contra uma mulher de 27 anos por suposto envolvimento em crimes de tentativa de roubo e Associação Criminosa. Coordenados pelo delegado titular, Dr. Rodrigo Maia, os agentes foram à residência da suspeita, na tarde desta terça-feira, 24, após a investigação que resultou na ordem judicial expedida pelo juízo da comarca do município. Durante a diligência os policiais localizaram a envolvida sendo a mesma presa e levada à delegacia para formalização.

O crime investigado ocorreu no dia 16 de julho. De acordo com a Polícia, a suspeita teria ido com um homem a um bar no município e teria combinado com duas pessoas para assaltarem a vítima que estaria com R$ 4.000. A mulher teria feito contato com os possíveis cúmplices informando onde estava, mas quando os supostos participantes da articulação para o assalto chegaram ao estabelecimento comercial foram surpreendidos por policiais do 36º BPM (Santo Antônio de Pádua) que os abordaram e prenderam a dupla por tráfico de drogas na ocasião.

Publicidade