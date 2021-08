Ambos policiais militares são oficiais de alto gabarito e sempre empenhados no sucesso da missão da Polícia Militar, em defender o cidadão e cumprir as Leis. - Foto: divulgação/PMERJ

Ambos policiais militares são oficiais de alto gabarito e sempre empenhados no sucesso da missão da Polícia Militar, em defender o cidadão e cumprir as Leis.Foto: divulgação/PMERJ

Publicado 24/08/2021 21:19 | Atualizado 24/08/2021 21:36

ITAPERUNA - Conforme recente publicação do Diário Oficial do Estado, foram promovidos no último dia 21/08, a cargo de capitão, os policiais militares tenentes Azevedo e Furtado, ambos do 29º Batalhão de Polícia Militar de Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Capitão PM Azevedo está comandando a 3ª Companhia situada em Porciúncula; ele ingressou na Unidade Policial intitulada "O Guardião do Noroeste", em 1995, onde desempenha desde então missões que lhe são atribuídas pela confiança e de dedicação em seu trabalho ao longos dos 26 anos. Os capitães, PM Furtado e Azevedo, são oficiais de alto gabarito e sempre empenhados no sucesso da missão da Polícia Militar, em defender o cidadão e cumprir as Leis, que orgulham o comando do 29º BPM e servem de exemplo aos demais policiais militares.

Em nota, o Batalhão responsável pelos municípios de Itaperuna, São José de Ubá, Laje do Muriaé, Bom Jesus do Itabapoana, Natividade, Porciúncula, Varre-Sai, Italva e Cardoso Moreira, parabenizou os militares pela promoção. "Com imenso orgulho parabenizamos os novos Capitães do 29º BPM oriundos do CH QOA/QOE/2015, Capitão Azevedo e o Capitão Furtado, pela merecida promoção e imensurável conquista. Muita sabedoria e sucesso! Que Deus os abençoe", citou a assessoria de comunicação da Unidade.

Capitão PM Azevedo agradeceu as mensagens de carinho e respeito recebidas por meio das redes sociais do Batalhão. "Obrigado a todos, sou muito grato a Deus por ter me dado mais um presente em minha carreira na PMERJ. Força e honra sempre!", escreveu.



Provai, e vede que o Senhor é bom; bem-aventurado o homem que nele confia. Salmos 34:8