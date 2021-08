Ação coordenada pelo delegado titular Dr. Rodrigo Maia. - Foto: divulgação

Ação coordenada pelo delegado titular Dr. Rodrigo Maia.Foto: divulgação

Publicado 24/08/2021 20:49

ITAOCARA - Policiais Civis da 135ª DP de Itaocara, no Noroeste Fluminense, coordenados pelo delegado titular Dr. Rodrigo Maia, cumpriram nesta terça-feira, 24, mais dois mandados de prisão por tentativa de roubo e Associação Criminosa referente a um crime ocorrido em 16 de julho. Desta vez os dois homens, 26 e 37 anos, já estavam custodiados no presídio Carlos Tinoco da Fonseca, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.

De acordo com a Polícia, uma itaocarense de 27 anos teria ido com um homem a um bar no município, no dia 16 de julho e teria combinado com os dois rapazes para assaltarem a vítima que estaria com R$ 4.000 . A mulher teria feito contato com os possíveis cúmplices informando onde estava, mas quando os supostos participantes da articulação para o assalto chegaram ao estabelecimento comercial foram surpreendidos por policiais do 36º BPM (Santo Antônio de Pádua) que os abordaram e prenderam a dupla, na ocasião, por tráfico de drogas.