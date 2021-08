Rodrigo Oliver vai invadir a telinha trazendo muitas novidades e coisas boas. - Foto: divulgação

ITAPERUNA- O digital influencer itaperunense Rodrigo Oliver gravou nesta terça-feira, 24, seu primeiro programa de entrevistas e cobertura de festas e eventos na Rede TV. Realizando mais um de seus sonhos, ele acabou de assinar um contrato com a emissora para a apresentação com Maurício Galdi, o Ken Humano, que será exibido aos sábados sendo reprisado nas quintas-feiras. Rodrigo Oliver vai invadir a telinha trazendo muitas novidades e coisas boas.



“Bom, chegou o momento de começar a tirar os pés do chão, cuidar das minhas asas para logo começar a voar, pois acho que já sei voar sozinho, mesmo com muitos tombos e chacotas. Cada dificuldade foi um degrau em direção ao meu sucesso profissional e pessoal”, disse o itaperunense.



O influencer ainda destaca que se entregou as oportunidades sem medo de errar, sem medo dos preconceitos e principalmente, sem esquecer que veio de uma família humilde na cidade de Itaperuna, interior do Estado do Rio de Janeiro. E para que duvidou, aí está! Rodrigo Oliver já está à frente de uma emissora, contrato assinado, com garra, força e coragem. “Eu posso ir muito além, pois tenho Deus em primeiro lugar, apoio da minha família e amigos verdadeiros. Eu tenho uma força dentro de mim que me faz vencer, que me faz querer tocar o céu”, contou.



Rodrigo Oliver deixa um conselho para aqueles que estão desacreditados na vida: “Nunca desistam de seus sonhos. Hoje dedico mais este passo na minha carreira à aquela que é mais que especial na minha vida, a minha avó. Viu, eu te disse. Um dia você iria me ver na televisão, lembra?, Pois é, eu venci!”, finaliza o digital influencer.

