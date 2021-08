Festa foi transmitida pela página oficial da Prefeitura de Porciúncula no facebook e pode ser vista. - Divulgação/PMP

Festa foi transmitida pela página oficial da Prefeitura de Porciúncula no facebook e pode ser vista. Divulgação/PMP

Publicado 25/08/2021 13:33

PORCIÚNCULA - Apesar da pandemia e não haver a tradicional exposição para comemorar o aniversário de 74 anos de emancipação do município, a Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Porciúncula, no Noroeste Fluminense, organizou uma linda festa para marcar o momento.Dia lindo, céu azul e limpo, cenário estonteante que a rampa de Voo Livre oferece e organização ímpar. Tudo perfeito para transmitir boas energias e música alegre para a população porciunculense.A tarde e a noite do dia 22 de agosto ficaram marcadas na história do município, quando se uniu o melhor da música no nosso mais lindo palco. A população pode assistir de casa toda a energia que veio do alto, através do maravilhoso por do sol e das bandas Sintonia Total, Nébula Gang, Pablo Júnior e Lucas, Grupo Nova Opção, e dos cantores Marcos Vinícius, Luiz Guilherme e Heverton Israel e banda.A festa, presencialmente restrita a organizadores e autoridades em razão da pandemia do coronavírus, teve a abertura feita pela secretária municipal de Cultura, Turismo, Esportes e Lazer, Bruna Folly, pelo presidente da Câmara de Vereadores, Jeferson Moreira, pelo vice-prefeito Andrio Zaniratti e pelo Prefeito Municipal, Leo Coutinho.Junto ao brinde do sol se escondendo atrás da Pedra Elefantina, alguns atletas fizeram voos espetaculares de parapente, reafirmando o título da cidade como Paraíso do Voo Livre.A festa foi transmitida pela página oficial da Prefeitura de Porciúncula no facebook e pode ser vista pelo link https://www.facebook.com/PrefeituradePorciunculaOficial/videos/865747170738375