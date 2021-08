A Polícia Civil investiga o caso. - Foto: reprodução internet

Publicado 25/08/2021 13:59

PORCIÚNCULA - O conselho Tutelar de Porciúncula, no Noroeste Fluminense, fez contato com o 29° BPM (Itaperuna) após suspeita de estupro de vulnerável ocorrida no distrito de Santa Clara na manhã desta terça-feira (24). De acordo com relatos de uma testemunha, o homem de 44 anos teria abusado sexualmente uma adolescente de 12 anos. Foi feito contato com a mãe da vítima e o caso seguiu para ser apurado na 139ª DP.

Na sede da Polícia Civil, o assistente social tentou apurar mais informações por parte da adolescente. O suspeito foi enquadrado por lesão corporal, constrangimento ilegal e por suspeita de estupro de vulnerável. Ele foi liberado após o registro de ocorrência. A Polícia Civil investiga o caso.