Segundo a SES, dos seis leitos de UTI para pacientes com Covid-19, em Miracema, dois estão ocupados.Foto: reprodução internet

Publicado 25/08/2021 13:58

MIRACEMA - O município de Miracema, no Noroeste Fluminense, confirmou mais quatro mortes em decorrência de complicações da Covid-19. A prefeitura não divulga informações sobre sexo e nem idade das vítimas. Ainda há quatro mortes em investigação, que são consideradas casos suspeitos. Desde o início da pandemia até hoje, 121 moradores morreram diagnosticados com o novo coronavírus".

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira (24/08), desde o início da pandemia a cidade já registrou 3.934 casos de Covid-19. Desse total, 3.794 pacientes já se recuperaram. De acordo com o Painel Coronavírus, da Secretária de Estado de Saúde, dos seis leitos de UTI para pacientes com Covid-19 em Miracema, dois estão ocupados.