Italva: 29° BPM apreende maconha escondida em canteiro, após denúncia | Itaperuna | O Dia

Publicado 25/08/2021 14:06

ITALVA - Nove buchas de maconha forma apreendidas no bairro Saldanha da Gama, em Italva, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna) que atuam na 4ª Cia forma informados que duas mulheres esconderam algo suspeito em um canteiro localizado na Rua Saldanha da Gama. Durante buscas o material entorpecente foi encontrado e em seguida, os militares realizaram patrulhamento com o objetivo de localizar as envolvidas, que não foram encontradas até o fechamento desta reportagem. O caso foi registrado na 148ª DP.