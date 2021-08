Schumacher - AFP

Publicado 12/08/2021 12:01

Rio - Atual presidente da FIA (Federação Internacional do Automobilismo), Jean Todt, tem uma longa relação com Michael Schumacher, que se iniciou na época em que os dois trabalhavam na Ferrari. Ele é uma das pessoas mais próximas ao alemão e volta e meia faz revelações sobre o estado de saúde do ex-piloto. Em entrevista ao jornal alemão 'Bild', Todt falou sobre o que mantém Schumacher vivo.

"Corinna nunca esperava algo assim, mas infelizmente aconteceu e ela não teve escolha. Graças ao trabalho dos médicos e à ajuda de Corinna, que queria que Michael sobrevivesse, ele sobreviveu, mas com consequências e neste momento está lutando com essas consequências. Esperamos que as coisas melhorem lentamente, mas inexoravelmente", disse.



Jean continuou elogiando a esposa de Michael Schumacher. "Desde o acidente de esqui dele, passei muito tempo com sua esposa Corinna . Ela é uma grande mulher e agora lidera a família", afirmou.

Considerado um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1, Michael Schumacher sofreu um grave acidente de esqui em 2013 e, desde então, está com a saúde debilitada após emergir de um coma induzido que durou cerca de seis meses.