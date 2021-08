O suspeito foi autuado em flagrante na 136ª DP. - Foto: reprodução internet

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - Um homem de 37 anos, foi preso em flagrante suspeito por furtar a mochila de uma mulher, de 31, no interior da Igreja Matriz de Santo Antônio Pádua, no Noroeste Fluminense, na Praça Pereira Lima, Centro da cidade. De acordo com a Polícia, câmeras de segurança teriam registrado o crime e após diligências, policiais do 36º BPM (Pádua) localizaram o suspeito em uma rua próxima. Ao ser confrontado ele teria indicado o banco sob o qual havia escondido os pertences da vítima que seriam castiçal, bíblia e vestes litúrgicas.

O envolvido foi autuado em flagrante na 136ª DP. Ele deverá ser apresentado em audiência de custódia e depois possivelmente ficará à disposição da Justiça no sistema prisional.