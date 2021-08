Na 143ª DP, acabaram confessando que praticaram furto em uma residência localizada no Alto Limoeiro. - Foto: divulgação

Publicado 25/08/2021 14:20

ITAPERUNA - Um revólver de calibre 32, dois pinos de cocaína, R$ 7, quatro munições de calibre 32 e duas espingardas foram apreendidas no bairro São Francisco, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Os ocupantes de uma moto Honda modelo Titan 160cc de cor vermelha tentaram fugir de abordagem de 29° BPM (Itaperuna), mas foram alcançados e detidos na Rua Santa Rita de Cássia. Durante buscas, os agentes acharam o material com os suspeitos.

Foi encontrado ainda um saco de nylon contendo cinco munições deflagradas de calibre 32, oito munições intactas de calibre 32, munição de calibre 20 deflagrada, sete munições recarregadas de calibre 20, munição recarregada de calibre 28, um pote contendo pólvora e outro com balotes de chumbo, quatro recipientes com espoletas, 11 cédulas de cruzeiros e cruzados, relógio e cordão prateado. Já na mochila de um dos suspeitos, canivete com capa de couro, binóculo, torques, chave de grifo, alicate, facão, lanterna e nove peças de carne congelada



Ao serem questionados pela Polícia Militar, os dois disseram que tais materiais seriam utilizados durante caça. Já na 143ª DP, acabaram confessando que praticaram furto em uma residência localizada no Alto Limoeiro. A intenção deles era colher tomates, mas viram à casa toda apagada e sem nenhum movimento de moradores. Em seguida, arrombaram a porta de madeira e cometeram o delito. Uma testemunha foi localizada e confirmou que os materiais eram da fazenda. A dupla foi autuada por furto a residência e permaneceu à disposição da Polícia Civil, sendo que o homem de 28 anos vai responder ainda por posse e uso de droga. A moto ficou apreendida.